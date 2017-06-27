Киев, 27 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Нарколабораторию, изготовлявшую амфетамин, обнаружили и ликвидировали сотрудники Нацполиции Украины в Киеве, сообщает 27 июня УНН.

Albert Matignon. Пробуждение от опиума. 1911

Согласно сообщению, управлял нарколабораторией гражданин Украины, 28-летний житель пгт Ворзель. Наркодилер разместил лабораторию у себя дома, где производил амфетамин, после чего его продавал.

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Правоохранители изъяли у гражданина также 100 грамм готового амфетамина.

По факту производства и сбыта наркотиков против жителя пгт Ворзель возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф или тюрьма сроком до трех лет.

Напомним, по данным специалистов, в Киеве нарколаборатории стали настолько частым явлением, что их можно обнаружить практически в каждой многоэтажке, а количество наркоманов в столице Украины каждый год растет на 7−8%.

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