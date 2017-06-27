Нижний Новгород, 27 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам первой смены летней оздоровительной кампании в детских лагерях выявлены сотни нарушений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

По данным ведомства, все летние оздоровительный учреждения проверки более 60% работавших лагерей.

В ходе проверок за выявленные нарушения составлено 285 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 118 постановлений на сумму 373,5 тыс. 00 рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.

Большинство выявленных нарушений касались несоблюдения санитарного режима при организации питания, некачественного проведения уборок в спальных корпусах, неисправности санитарно-технического оборудования, несоблюдение питьевого режима.

При этом нарушений по выполнению норм питания, не соответствия фактического меню примерному не установлено.

В ходе проверочных мероприятий был обнаружен даже нелегальный детский лагерь, организованный на базе ООО «Санаторий Залив» в Городецком районе. По данным Роспотребнадзора, организатором несанкционированного заезда в лагерь группы из 10 детей и двоих взрослых стала автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический центр «Вымпел-Городец».

Организатор отдыха не уведомил контролирующие органы о планируемых сроках открытия, режиме функционирования, планируемом количестве детей в каждой смене. Перед заездом группы детей не проведена противоклещевая обработка территории лагеря и мероприятия по борьбе с грызунами.

При организации отдыха детей осуществляется совместное проживание, питание, пребывание в общих местах пользования детей и взрослых,. Также выявлены нарушения при организации питания детей, хранении пищевых продуктов, прохождении медицинского осмотра сотрудниками и т.д.

За выявленные нарушения на юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в районный суд на приостановление деятельности и в районную прокуратуру.