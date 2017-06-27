Москва, 27 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Популярность в России сыров отечественного производства стала результатом санкций, передает телеканал ZDF.

(сс)GDJ Сыры

Популярность российских сыров выявил завершившийся в Москве гастрономический фестиваль Taste of Moscow. Большой интерес публика проявила к традиционной и региональной кулинарии.

Телеканал отмечает, что также популярными оказались вина российского производства.

Напомним, пятый Taste of Moscow прошел в российской столице с 22 июня по 25 июня в Лужниках. Аналогичные праздники прошли в 22-х городах по всему миру, в том числе в столицах Великобритании, Франции, Испании, Финляндии, Нидерландов, Ирландии, а также в Сиднее (Австралия), Кейптауне (ЮАР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ассоциации сельскохозяйственных предпринимателей Италии «Колдиретти» (Coldiretti), комментируя данные национального института статистики по внешней торговле за месяц май, заявили, что в то время, когда российский рынок показывает рекордный рост экспорта итальянских товаров (26,7%), является серьезной ошибкой и ущербом для Италии продление санкции, введенных Европейским Союзом.