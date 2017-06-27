Рим, 27 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Как отметил Альфано, признание российского Крыма Италией стало бы новостью. Однако позиция Рима в этом вопросе остается прежней — «аннексия» Крыма не воспринимается им ни в какой иной форме.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Крым, Севастополь

«Это ясная и четкая позиция, разделяемая в рамках Евросоюза, «Большой семерки» и любого другого формата», — подчеркнул Альфано.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о том, что Париж не признает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, Франция «привержена суверенитету Украины в ее признанных границах», а вхождение Крыма в состав РФ является «аннексией».

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Напомним, в марте 2014 года в республике Крым и городе Севастополе состоялся референдум, в ходе которого жители обоих регионов заявили о желании войти в состав России. «За» проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% севастопольцев. Проведению референдума предшествовал государственный переворот на Украине в феврале 2014 года.

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