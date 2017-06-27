Кемерово, 27 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Поставлено несколько десятков самоходок. Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области. Полностью перевооружить соединение планируется до конца июля.

Vitaly V. Kuzmin 2С19М2 «Мста-С»

Экипажи артиллерийского соединения заблаговременно прошли переподготовку в профильном учебном центре. Ранее в рамках гособоронзаказа-2016 сухопутные войска России получили более 20 модернизированных самоходных установок «Мста-СМ»

152-миллиметровая гаубица «Мста-С», предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерии, бронетехники и средств ПВО противника, была принята на вооружение в 1989 году.

Огонь «Мста-С» может вести по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня «Успех-С».

Гаубица 2С19М2 «Мста-С» была разработана екатеринбургским предприятием «Уралтрансмаш», она способна вести огонь различными типами боеприпасов с темпом более восьми выстрелов в минуту.