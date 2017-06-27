Обнинск, Калужская область, 27 июня, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Правительство Калужской области нарушило сроки ввода в эксплуатацию четырех спортивных объектов федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006−2015 годы». Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Минспорт России и правительство Калужской области в 2013—2014 гг. в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006−2015 годы» заключили соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство четырех спортивных объектов в Калужской области (спортивный центре в г. Медыни, спортивный комплекс в г. Обнинске, многофункциональный спортивный зал в г. Калуге, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Юхнове).

Правительством Калужской области были нарушены сроки ввода в эксплуатацию указанных спортивных объектов, поскольку сроки завершения строительства, содержащиеся в государственных (муниципальных) контрактах по выполнению работ, не соответствовали срокам, установленным соглашениями. Нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев.

В ходе проверки были установлены факты представления правительством Калужской области в Минспорт России в 2013—2014 гг. недостоверных отчетов об использовании федеральных субсидий.

Так, согласно отчету региона, общий объем средств, направленных на строительство спортивного комплекса без зрительских мест г. Обнинске, в 2013 г. составил 41,8 млн рублей, в том числе средства муниципального бюджета — 25 млн рублей. При этом, как показала проверка, регионом финансирование строительства объекта за счет муниципальных средств не осуществлялось.

В другом случае, согласно отчету региона, общий объем средств, направленных на строительство спортивного центра с универсальным залом в г. Медыни, в 2014 г. составил 35 млн рублей в том числе средства бюджета Калужской области — 5 млн рублей. Между тем, правительство Калужской области финансирование строительства объекта за счет регионального бюджета не осуществляло.

Проверка показала, что при строительстве спортивных объектов должностными лицами муниципальных образований Калужской области не соблюдались нормы градостроительного законодательства.

«Выявленные нарушения на спортивных объектах в Калужской области указывают на наличие в действиях должностных лиц, допустивших выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, признаков уголовного преступления, — отмечено в официальном докладе Счетной палаты РФ.

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