Керчь, Крым, 27 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Мариупольский морской торговый порт не видит угрозы для судоходства в связи со строительством Крымского моста и установке пролётов над фарватером Керчь-Еникальского канала. Об этом сообщает мариупольский ресурс «0629» со ссылкой на пресс-службу морского порта.

Most.life Монтаж пролетов моста через Керченский пролив

«В вопросе габаритных ограничений судов при проходе Керченского пролива для нашего порта и остальных украинских участников транспортного рынка нет повода для паники», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе порта также отметили, что фрахтователи судов уже активно ищут флот, который будет свободно вписываться в соответствующие габаритные ограничения. «На самом деле конструкций таких судов множество, среди них есть крупнотоннажные», — говорится в сообщении.

Отметим, что морская операция по транспортировке и подъёму фарватерных арочных пролётных строений Крымского моста запланирована на период от 3 августа до 4 сентября. На время морской операции по монтажу судоходных арочных пролётов Крымского моста будет приостановлено судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

После публикации соответствующего приказа Минтранса России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, украинское Министерство инфраструктуры 21 июня заявило, что установка пролётов Крымского моста над фарватером Керчь-Еникальского канала приведёт к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск.

«Следует отметить, что никакие действия по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовала с Украиной», — посетовал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Министерство инфраструктуры Украины пообещало обратиться к руководству страны и компетентным министерствам и ведомствам «по безотлагательному реагированию на ситуацию «с целью направления РФ соответствующей дипломатической ноты протеста».

Кроме того, Лавренюк заявил о намерении привлечь к вопросу Международную морскую организацию, поскольку действия со стороны России, по его мнению, «могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом».