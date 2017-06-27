Луганск, 27 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Украина стала «чемпионом» по числу направленных против нее исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обогнав даже Турцию. Об этом сообщает украинское оппозиционное издание «Голос Правды» со ссылкой на российского правозащитника, представителя фонда «Патриот» Владимира Фёдорова.

Фемида

По его словам, благодаря профессиональной деятельности команды фонда «Патриот» Региональной общественной организации «За демократию и права народов», «Украина стала «чемпионом» по числу направленных против нее исков»:

«Сегодня почта принесла очередное письмо из Страсбурга. Еще четыре подготовленных нами иска против Украины от ее граждан, в том числе живущих на Донбассе и пострадавших от действий ВСУ, зарегистрировал ЕСПЧ. Благодаря самоотверженной и профессиональной деятельности нашей команды, Украина стала «чемпионом» по числу направленных против нее исков, обогнав даже Турцию. Общее число исков, которые мы подготовили, давно перевалило за тысячу. А могло бы быть в десять раз больше. Если бы была хоть минимальная поддержка от государства».

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В ЕСПЧ жителями регулярно обстреливаемых Донецка, Луганска, Горловки и других населенных пунктов ДНР и ЛНР, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины и подразделений нацбатов, поданы многочисленные иски. Специалисты министерства юстиции ДНР начали принимать заявления в Европейский суд по правам человека от жителей подконтрольной украинским властям части Донецкой области в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минюста: «Каждый житель Донбасса может обратиться в центры социальной помощи и административных услуг на КПП «Еленовка», «Майорск», «Октябрь» и «Александровка» для оформления обращений в Европейский суд по правам человека по вопросам невыплат Украиной социальных пособий и прочих нарушений».

В пресс-службе уточнили, что органы юстиции не только консультируют граждан, но и готовы принимать данные заявления. Также в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на КПП можно получить разъяснения по вопросам адвокатуры, регистрации права собственности, рождения, смерти, оформления бракоразводных процессов, исполнения судебных решений и другим.