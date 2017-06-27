Париж, 27 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Арест со счетов корпорации «Роскосмос» по иску, поданному бывшими акционерами нефтяной компании «ЮКОС», официально снят во Франции. Об этом свидетельствует решение Апелляционного суда Парижа, поступившее в распоряжение РИА Новости.

Роскосмос

«Суд Парижа подтвердил снятие ареста, истребованного Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace «Роскосмосу» (около €300 млн) в рамках программы по запуску ракет-носителей «Союз» из космического центра в Гвиане», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во Франции по делу бывших акционеров ЮКОСа были арестованы активы госкорпорации «Роскосмос» и ФГУП «Космическая связь» на общую сумму $700 млн. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин тогда пояснил, что под арест попали не сами активы «Роскосмоса», а деньги, которые госкорпорация должна была получить за выполненные ею услуги, в том числе по пускам с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.