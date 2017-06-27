Киев, 27 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Осенью 2017 года США могут передать Украине оборонительное летальное вооружение. Об этом сегодня, 27 июня, на брифинге в Киеве заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает ИА REGNUM.

ВАДИМ ЧУПРИНА Андрей Парубий

«Этот вопрос (передача Украине летального оружия США — ред. ИА REGNUM ) технически готов. Подразумевается, что есть полная партийная поддержка в обеих палатах парламента и это мне подтвердил Пол Райан», — добавил Парубий. Он рассказал, что украинская и американская стороны уже согласовали перечень типов вооружений, в которых нуждаются ВСУ: «Есть вопрос политического решения, очень важно, что нет отказа, как это было год назад. Этот вопрос на рассмотрении. Я надеюсь, к концу этой осени он будет решен. Очень рассчитываю, что политическое решение в администрации президента будет таким же, как в конгрессе США».

Спикер парламента считает, что в «условиях внешней агрессии Украину может защитить только НАТО»:

«Украинская армия после нескольких лет целенаправленного уничтожения только за три года совместными усилиями волонтеров и патриотов превратилась в мощную силу, с которой вынуждена считаться одна из наибольших армий мира. Своим постановлением от 8 июня Верховная Рада закрепила приоритетность членства Украины в НАТО. Как доказывает опыт постсоветских стран, в условиях «российской агрессии» только евроатлантические структуры коллективной безопасности являются действенным механизмом коллективной безопасности, защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Вместе с тем курс на вступление в НАТО — это модернизация наших Вооруженных сил, внедрение технических и организационных стандартов, недостижимых для агрессора. Да, вступление в НАТО — это амбициозная цель».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Меттисом и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. В частности, Порошенко и Меттис обсудили приоритетные шаги с целью укрепления оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства с США и углубления двустороннего сотрудничества в области обороны, а также предоставление ВСУ оборонительного оружия США. «Мы вместе с нашими американскими партнерами создали новые вооруженные силы Украины», — подчеркнул президент.

В свою очередь, представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США могут предоставить Украине летальное оборонительное оружие: «В прошлом мы не предоставляли Украине летальное оборонительное оружие, но мы также не исключаем возможность сделать это в будущем».

Напомним, проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам на общую сумму около 350 млн долларов, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения. В соответствии с обнародованным бюджетным запросом, на 2018 финансовый год общая сумма средств на программы помощи Украине по линии Госдепа и USAID составляет почти 204 млн долларов.