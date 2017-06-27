Нижний Новгород, 27 июня, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области не оставляют надежд дотянуть метро в Нижнем Новгороде до пл. Сенной и продолжить развитие Сормовской ветки.

Андрей Репин ИА REGNUM Метро

«Среди жителей идут споры, куда лучше продолжать метро: в верхнюю часть (Нижнего Новгорода) или в Сормово. Я думаю, что надо оба этих направления развивать, потому что они одинаково важны. Над этим мы сейчас и будем работать», — заявил губернатор Валерий Шанцев во время инспекционной поездки на станцию Стрелка, которая должна стать одним из основных транспортерных узлов во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

На сегодняшний день техническая готовность «Стрелки» составляет около 68%. Закончены практически все железобетонные работы, вестибюль №1 практически готов к отделке. Идут работы по трубопроводам, полностью готов зал трансформаторской подстанции и тяговой подстанции.

Кроме того, метростроевцы готовятся к соединению между тоннелями и станцией «Московская», где установлены затворы. По левому тоннелю уже сделано 1,5 километра жесткого основания для дальнейшего строения верхних путей. В правом тоннеле идет сооружение верхнего строения путей, сейчас сделано порядка 700 метров.

До конца 2017 года должно быть смонтировано основное электросиловое оборудование, весь трубопровод, как внешней сети, так и наружной. Должен быть полностью закончен вестибюль №2 и начаты отделочные работы.

Как сообщало ИА REGNUM в конце мая 2017 года в Нижнем Новгороде была завершена прокладка обоих тоннелей до станции метро «Стрелка». Тоннелепроходческий щит «Татьяна», он же Herrenknecht утром 24 мая 2017 года был остановлен и еще месяц оставался в Нижнем Новгороде. За это время он был разобран и подготовлен к переброске на другой объект.

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Тогда в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) сообщили, что щит, скорее всего, будет перевезен в Москву, где «очень активно роют» новые тоннели метро. Вернется ли щит в Нижний Новгород, в ГУММиД сказать затруднились, так как никаких конкурсов на продолжение работ по строительству тоннелей метрополитена на то время объявлено не было.

Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде строится в непосредственной близости от стадиона, который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Планируется, что с вводом «Стрелки» пассажиропоток нижегородского метро вырастет до 25%. Расчетный пассажиропоток станции во время проведения ЧМ-2018 составит 25−30 тыс. пассажиров в сутки; после проведения чемпионата — 8−12 тыс. пассажиров в сутки.