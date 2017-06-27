Богота, 27 июня, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил 27 июня 2017 года «днем отречения Революционных вооруженных сил Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) от оружия». 53-летний конфликт между властями Колумбии и вооруженными повстанцами завершен, старейшая в Западном полушарии партизанская группа наконец, исчезнет, — торжественно заявляет венесуэльское издание Ultimas noticias, корреспондент которого Бенитса Гонсалес пытается разобраться в том, что же будет дальше.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

«Повстанцам теперь предстоит перейти на рельсы мирной жизни, что без прохождения специальных курсов адаптации, конечно же, невозможно, — сообщает журналистка. — Все начнется с выполнения правительством страны взятых на себя в соответствии с Законом об амнистии обязательств по предоставлению гарантий непреследования бывших боевиков. В свою очередь, экс-повстанец, сдавая винтовку, должен тут же подписать сертификат ООН об отказе от участия в военных действиях и возвращении к мирной жизни».

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По словам автора, «оружие, которое боевики сдали в специальных лагерях, будет использоваться в качестве стройматериала, из которого будут сооружены три памятника войне FARC в Колумбии. Первый монумент установят в Нью-Йорке, неподалеку от здания Организации Объединенных Наций, второй — на Кубе, где в основном велись переговоры между представителями правительства и боевиками и третий — в Колумбии. Место установки последнего должны согласовать лидеры FARC и правительство страны».

Предполагается, что отставные повстанцы будут активно участвовать в природоохранных мероприятиях, проводимых государством, после того, как пройдут курс адаптации к мирной жизни. А в начале августа нынешнего года должен состояться первый съезд будущей политической партии FARC, которой уже обещан допуск к выборам 2018 года и гарантировано выделение пяти мест в каждой из двух палат колумбийского парламента.