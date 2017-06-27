Москва, 27 июня, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В Российской Федерации необходимо проверить 14 мусорных полигонов, которые должны быть закрыты. Об этом, как передает РИАМО, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин на совещании.

mermyhh Свалка

«У нас есть 14 полигонов, которые по предложению субъектов должны быть закрыты, — сказал Хлопонин. — Я бы хотел еще раз дать поручение по всем этим полигонам, которые как бы закрыты, провести выездную проверку».

По его словам, властям РФ нужно убедиться, действительно ли полигоны закрыты или там продолжается такая же ситуация, как с «Кучино».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня жительница Балашихи пожаловалась на мусорный полигон во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, полигон ТБО «Кучино» находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Глава государства обещал разобраться в сложившейся ситуации.

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