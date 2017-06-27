Киев, 27 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал строительство трубопровода «Северный поток-2» Россией возможной причиной вторжения российской армии на Украину, пишет «Обозреватель».

Gazprom.ru Северный Поток-2

По его словам, «Северный поток-2» — это современное «энергетическое оружие» России, опасное для Киева как с точки зрения политической, так и с точки зрения безопасности.

«Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — сказал спикер Рады.

Кроме того, Парубий предположил, что «колоссальные средства», которые Москва получит после запуска газопровода, могут быть потрачены именно на военные операции: в Сирии и на Украине.

«Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Это не преувеличение», — заключил Парубий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал строительство «Северного потока-2» «местью» Москвы за решение Стокгольмского арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза».

Также это «месть за решительные антикоррупционные реформы», сказал президент Украины. Целью строительства он назвал лишение Киева доходов от транзита газа.