Ярославль, 27 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы отклонили проект законодательной инициативы по внесению поправки в федеральное законодательство, устанавливающей ценз оседлости для кандидатов в губернаторы. Об этом стало известно ИА REGNUM в ходе заседания региональной думы.

Duma.yar.ru Депутат Ярославской областной думы сергей Балабаев

Депутаты Ярославского парламента Сергей Балабаев и Василий Цепенда (ПАРНАС) предложили установить ценз оседлости — 5 лет непрерывного проживания или 20 лет по совокупности — для кандидатов в губернаторы. Авторы законодательной инициативы считают, что любой человек, который не знаком с жизнью региона, с местными реалиями, проблематикой населения, историческими лакмусовыми бумажками, приезжая в регион, какое-то время тратит на ознакомление. Предложение депутатов опирается на ценз оседлости, который есть для членов Совета Федерации.

Инициатива Балабаева и Цепенды была встречена ярославскими депутатами в штыки. Единственным, кто выступил в их поддержку был депутат-коммунист Александр Воробьев.

«Сейчас одна из политических партий выдвинула кандидатом в губернаторы Ярославской области безработного из Вологды. Он никогда не был в регионе и его никто не знает, но, уверен, что он соберет необходимое число подписей депутатов и глав администраций. Вот для таких кандидатов и предлагаю ввести ценз оседлости», — сказал Александр Воробьёв

Депутаты облдумы не приняли во внимание аргументы представителей оппозиции и отклонили поправки. Действия депутатов легко объяснимы, поскольку подобное изменение закона сделало бы невозможным избрание губернатором Ярославской области Дмитрия Миронова, никогда ранее не проживавшего в Ярославле до своего назначения на пост врио главы региона.