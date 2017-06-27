Воронеж, 27 июня, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Фестиваль живой истории и исторической реконструкции «Русский каганат» прошел в Воронежской области с 22 по 25 июня. Темой фестиваля стал быт алан и славян Подонья IX—XI веков.

Марина Каширская ИА REGNUM Показательное военно-историческое выступление участников фестиваля

Павел Ищенко ИА REGNUM Зрители

Фестиваль проходил на территории СРК «Эволюция Костенки» в Хохольском районе и длился четыре дня. В заключительный день фестиваль был открыт для посетителей. В этот день участники организовали показательные бои, детские мастер-классы, фотозоны и ярмарку народных промыслов.

Марина Каширская ИА REGNUM Прочность обороны проверяют добровольцы из числа зрителей

День начался с приветственных слов организаторов фестиваля. Перед туристами и участниками выступили один из организаторов Виктор Колчев, директор музея-заповедника «Костенки» Виктор Ковалевский, заместитель главы администрации Хохольского муниципального района Владимир Морозов и член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Урузмаг Бестаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка

Самой зрелищной частью фестивального дня стало показательное военно-историческое выступление участников фестиваля «Битва славян с хазарами». Реконструкторы показали приемы ведения боя, построения и маневров. Перед зрителями развернулось и массовое сражение, и поединки, а в заключение всех желающих пригласили испытать прочность обороны древних воинов. Как выяснилось, в одиночку пробить стену из щитов оказалось практически невозможно, зато детский отряд справился с этой задачей.

Марина Каширская ИА REGNUM Полевая кузница

После показательного выступления зрители рассыпались по полю: кто фотографироваться с реконструкторами, кто — на мастер-классы. В этот день попробовать себя можно было в средневековых ремеслах — помочь кузнецу, научиться лепить из глины, отливать бронзовые пуговицы и делать бусы. Дети и взрослые выстраивались в очередь, чтобы под руководством опытных реконструкторов пострелять из лука или поупражняться в метании копья.

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструктор из другой эпохи

Для маленьких посетителей работала интерактивная площадка Виктора Колчева «Старинные славянские игры и забавы», на которой можно было увидеть игровой инвентарь, изготовленный по образцам, найденным археологами, а также поиграть на отрытом пространстве в те игры, которыми забавлялись предки.

Марина Каширская ИА REGNUM Хоровод

Узнать об изготовлении славянских музыкальных инструментов и послушать древнерусские песни под аккомпанемент этих инструментов можно было на площадке «Музея забытой музыки». Также на фестивале работала выставка предметов вооружения и быта, связанных с историей воронежского края, фотозона «жилище древнего человека» и ярмарка исторических товаров. Те, кто уставал от активного отдыха, располагались на холме с живописным видом или отправлялись собирать травы и землянику, которая в обилии растет на склонах.

Марина Каширская ИА REGNUM Экспозиция музея

Ближе к завершению развлекательной программы желающих пригласили в музей-заповедник «Костенки», где экскурсию провел директор Виктор Ковалевский, а самые стойкие и любознательные туристы в этот день посетили еще и Борщевское городище.