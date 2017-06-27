Киев, 27 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Расследованием убийства сотрудника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины полковника Максима Шаповала занимается военная прокуратура. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 июня, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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«Решением (постановлением) генпрокурора уголовное производство по факту совершения сегодняшнего теракта в отношении офицера Минобороны передано для расследования Главной военной прокуратуре. Мои искренние соболезнования семье погибшего воина», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Матиос.

В свою очередь, народный депутат Украины, член фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что «на территории Российской Федерации с 2016 года действует террористический центр, цель которого засылка киллеров и диверсантов на территорию Украины». «Взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны, стоит в одном ряду с покушением на полковника Александра Хараберюша, с покушением на меня, а также, на мой взгляд, с взрывом Павла Шеремета», — рассказал Геращенко в эфире канала «112 Украина».

Он также сообщил, что полковник занимался «противодействием российской агрессии». «Возможно, это акт возмездия и те, кто покушались прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины», — добавил Геращенко.

27 июня пресс-служба ГУР МОУ информирует, что 25 июня в Луганске (под контролем ЛНР) был взорван автомобиль с начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба ДНР майором ВС РФ Куликовым. «Во время допроса тяжело раненного офицера представителями ФСБ РФ установлено, что к взрыву причастны представители российской преступной группировки, которые решили таким образом отомстить Куликову за непредоставление им уже оплаченной услуги — поставки на территорию Ростовской области неучтенных оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июня в Киеве был взорван автомобиль Mercedes черного цвета, в котором ехал сотрудник ГУР МОУ полковник Шаповал. От полученных ранений военный погиб на месте. Произошедшее квалифицировано как террористический акт. При этом в МВД Киева уточнили, что в результате взрыва пострадал мужчина пожилого возраста, который случайно оказался на месте происшествия.

Напомним, 31 марта 2017 года в Мариуполе (Донбасс) неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился заместитель начальника Главного управления контрразведки донецкого управления СБУ Александр Хараберюш. Сотрудник СБУ погиб от полученных ранений. Открыто уголовное производство по статье 258 «Теракт».