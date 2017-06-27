Ялта, Крым, 27 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. ГУП «Крымгазсети» отключило от газоснабжения в Ялте 15 объектов муниципального унитарного предприятия «Ялтакурорттеплоэнерго» за крупные долги. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Крыма.

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«В настоящее время отключено 15 объектов данного предприятия из 22. Не подлежат отключению объекты МУП «Ялтакурорттеплоэнерго»: амбулатория в Кореизе на улице Врачей Михайловых, 12, больница в Гурзуфе на улице Соловьева, 9», — говорится в сообщении.

В министерстве подчёркивают, что всего МУП «Ялтакурорттеплоэнерго» задолжало «Крымгазсетям» 16,53 млн рублей.

Между тем, за долги уже планируется отключить ещё пять объектов. Среди них — головной винзавод «Массандра» и общежитие «Массандра» в одноимённом поселке, жилой дом и пансионат «Пушкино» в Гурзуфе, а также седьмая городская баня в Ялте, уточнили в министерстве.