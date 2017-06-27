Томск, 27 июня, 2017, 16:10 — ИА Регнум. В Томской области завершена процедура выдвижения кандидатов на досрочные выборы губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, документы подали представители пяти политических партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой Россия» и «Коммунистов России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Читайте также: Три партии выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Томской области

Так, врио губернатора Сергей Жвачкин заявился от «Единой России», ЛДПР представляетдепутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко, КПРФ — депутат, руководитель фракции в областной думе Наталья Барышникова, «Справедливую Россию» — врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев, партию «Коммунисты России» — директор ООО «Собор» Олег Федосеев.

«Все идет в штатном рабочем режиме. Сейчас у выдвинутых кандидатов есть время до 26 июля для того, чтобы представить необходимые для регистрации документы, в том числе собранные подписи глав и депутатов представительных органов муниципальных образований», — отметили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Томской области.

Вопрос выборов губернатора встал в Томской области после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина.

6 июня 2017 года депутаты Законодательной думы области назначили досрочные выборы главы региона на 10 сентября 2017 года. На сессии, спикер томской Законодательной думы Оксана Козловская выразила уверенность, что Сергей Жвачкин, снявший с себя полномочия досрочно, будет участвовать в выборах и получит на это согласие президента.

Читайте также: Томские депутаты уверены, что Путин разрешит Жвачкину участвовать в выборах

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, выдвигать кандидатов на выборы губернатора Томской области могут только политические партии. В поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований. На проведение выборов в региональном бюджете заложено порядка 90 млн рублей.

Напомним, Сергей Жвачкин руководил Томской областью с 2012 года. Однако, 21 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области». И в этот же день Сергей Жвачкин был назначен врио губернатора региона.

Читайте также: Сергей Жвачкин назначен врио губернатора Томской области

Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. В июне 2012 года депутаты Законодательной думы региона на очередном собрании утвердили закон о прямых региональных выборах губернатора. И с этого момента новый глава региона избирается тайным голосованием сроком на пять лет.