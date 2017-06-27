Киев, 27 июня, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады Украины могут внести проект обращения к правительству с требованием ввести визовый режим для граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 июня, на брифинге в Киеве заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает ИА REGNUM.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

«Да, есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабинету министров по введению визового режима может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус. Я не раз подчеркивал, что эта идея для меня очень важна. Ещё когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны, эта идея была им проголосована», — напомнил Парубий.

По его словам, в парламенте пока нет большинства для голосования по визовому вопросу. «Но очень важно, чтобы, когда этот вопрос зашел в зал (Рады — ред. ИА REGNUM ), он имел поддержку большинства. Мы ждем согласования. Вы знаете решение фракций по этому вопросу. Мы ждем согласования, чтобы мы могли войти и проголосовать позитивно по этому очень важному решению — обращению к Кабинету министров», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство в случае принятия решения о введении визового режима с РФ, готово его реализовать. В мае 2017 года лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. По его словам, Киев должен «использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что гипотетические рассуждения о возможном ответе Москвы на введение украинской стороной визового режима неуместны. Он призвал дождаться очередного витка в «русофобских дискуссиях».

«Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать этот вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз… Это опять же из разряда «отморожу уши назло бабушке». Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины», — сказал Песков, комментируя ввод ответных мер Кремля на возможный ввод Украиной визового режима для граждан РФ.