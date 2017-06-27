Красногорск, 27 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В Московской области с начала 2017 года обезврежено более 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, об этом сообщает сегодня, 27 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

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«С начала 2017 года взрывотехниками «Мособлпожспас» на территории Подмосковья найдено и обезврежено 160 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны», — сообщили в администрации.

Отмечается, что наибольшее количество находок происходит в летнее время, это связывают с активизацией строительных и дорожных работ.

«Из последних находок спасателей — три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, найденные в лесном массиве Клинского района. Боеприпасы были помещены специалистами в безопасный контейнер и перевезены на место подрыва, где их уничтожили», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны Москва не раз подвергалась бомбардировкам. Так, во время первой бомбардировки, 22 июля 1941 года, на столицу было сброшено более 10 тысяч авиабомб. Интенсивные атаки на столицу закончились летом 1942 года, а последняя немецкая бомба упала в Москве в 1943 году.