Ярославль, 27 июня, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В Ярославле скульпторы и градозащитники возмущены действиями мэрии, которая стала «редактировать» композиции памятников на свой вкус, устанавливая дополнительные элементы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Ольги Мазановой «Добавленные» к памятнику Леониду Собинову «ноты»

Апофеозом процесса усовершенствования памятников в Ярославле стало появление «нот» рядом с памятником Леониду Собинову. Этот «нотный арт-объект» стоит так близко к скульптуре, что кажется его составляющей.

«Это очень неприятно. Этого не должно было случиться — надо было как минимум посоветоваться с автором памятника. Есть такое понятие «дух места» и он таким вмешательством был нарушен. Скульптор, когда создает композицию, учитывает многие вещи, включая фон на котором смотрится скульптура. И я никак не рассчитывала на появление в ней таких табличек. Тем более что в самой композиции ноты уже есть», — сказала корреспонденту ИА REGNUM автор памятника Собинову Елена Пасхина.

Директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что «ноты» установила ее организация.

«Ноты за памятником Собинову установили мы. Не понимаю, почему автор скульптуры возмущается. Мы считаем, что это красиво. Почему Елена Пасхина не возмущалась, когда мы яблони сзади памятника сажали?» — заявила Вера Кореневская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «усовершенствованию» также подверглись площадь перед театром имени Фёдора Волкова, где был установлен «арт-объект» в виде лиры с масками, памятник городовому на проспекте Ленина и памятник Петру и Февронье на Первомайском бульваре — за ними были установлены вазоны для цветов в виде гигантских сердечек.

Фото Ольги Мазановой Памятник Петру и Февронье на Первомайском бульваре Ярославля.

По утверждению специалистов департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, в местах, имеющих статус выявленных объектов культурного наследия, никаких изменений во внешний вид объектов вносить нельзя до тех пор, пока не пройдет их государственная историко-культурная экспертиза.

Однако у городских властей, похоже, иное мнение.

«Да, это мы установили «сердечки». Разрешения на их установку в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области мы не запрашивали. Это временные сооружения, на них никакие разрешения не нужны. Если нужны, то получим», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

По неофициальной информации, городские власти имеют грандиозные планы на размещение новых объектов в исторической части города.