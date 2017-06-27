Москва, 27 июня, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев постоянно докладывает президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ситуации с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе. Об этом заявил во вторник, 27 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ben_Kerckx Свалка мусора

«Губернатор Воробьев постоянно докладывает главе государства», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неблагоприятная экологическая ситуация с полигоном ТБО «Кучино» в городе Балашихе (Подмосковье) стала известна президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии», на которую дозвонилась жительница города. Глава государства обещал разобраться в сложившейся ситуации.

Решение закрыть полигон было принято 23 июня. Министр экологии Мособласти Александр Коган заявил, что на месте свалки, вероятно, будет организован горнолыжный спуск.

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