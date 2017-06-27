Красноярск, 27 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Пытаться блокировать эффективные инструменты коммуникации — бессмысленно, заявил депутат Законодательного собрания Красноярского края, руководитель фракции ЛДПР Александр Глисков, комментируя ситуацию вокруг популярного мессенджера Telegram, который оказался под угрозой блокировки.

Логотип мессенджера Telegram

«Я пользуюсь Telegram. И, честно говоря, испытываю большое недоумение по поводу всевозможных запретительных действий со стороны Роскомнадзора», — сказал Александр Глисков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности и посоветовал для борьбы с терроризмом заблокировать весь интернет. «Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — написал Дуров 26 июня 2017 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Дурова, требования ведомства «выдать ключи для дешифрации» интернет-мессенджера Telegram, которые необходимы Роскомнадзору для чтения переписки и выявления потенциальных террористов, противоречит статье 23 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на тайну переписки.

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Тем временем, в Роскомнадзоре заявили, что не требуют от Telegram доступа к переписке пользователей. Глава ведомства подчеркнул, что от администрации Telegram требуется лишь предоставить идентификаторы для внесения в реестр организаторов распространения информации.

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«Я считаю, что вопросы борьбы с террористическими угрозами и доступа спецслужб или правоохранительных органов к переписке — важные. Но эта запретительная деятельность должна подвергаться разумным ограничениям. Не нужно пытаться запрещать и повально блокировать эффективные инструменты коммуникаций. Нужно искать формы взаимодействия, официального получения информации. Повторюсь, пытаться блокировать эффективные инструменты коммуникации — это бессмысленно. Потому что практика показывает, что тут же эти запреты нивелируются специальными программами. Я слышал, что Telegram уже объявил, что будут применяться методы обхода. В конце концов, на месте заблокированных могут появиться новые мессенджеры. И в итоге все блокировки и запреты превращаются в работу ради работы, для галочки», — подытожил парламентарий.

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Красноярский политолог Андрей Селезнёв тоже пользуется Telegram. Он считает, что «попытка Роскомнадзора запретить Telegram — это всего лишь повод для доступа к информации, потому что этот мессенджер защищает персональные данные граждан нашей страны и исключает возможность просмотра их переписки».

«В связи с этой ситуацией вспоминается давний конфликт, когда Дуров был вынужден продать «ВКонтакте» из-за ряда подобных претензий, и сейчас «ВК» активно передает данные спецслужбам», — сказал Селезнёв в интервью ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что позиция госорганов в данном случае неконструктивна и «направлена на дополнительный контроль за гражданами»: «И это не всегда будет играть роль для обеспечения безопасности».

«Решать вопросы, которые порождают терроризм, наркоторговлю и другие опасные явления, нужно не таким образом. К тому же, по большому счету, я уверен, что спецслужбы имеют множество возможностей получить необходимую им информацию», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ФСБ заявили, что в России наиболее активно для связи террористов используется именно Telegram, поскольку он позволяет создавать чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В том числе, уточнили в ведомстве, злоумышленники использовали этот мессенджер при подготовке и осуществления теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

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Подробнее о ситуации, сложившейся вокруг возможной блокировки популярного мессенджера, читайте в сюжете ИА REGNUM «Угроза блокировки мессенджера Telegram в России».