Вена, 27 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Поддержку Киеву в реформировании украинских военных институтов будет продолжать оказывать НАТО, заявила 27 июня на конференции по безопасности заместитель генерального секретаря военного блока Роуз Гетемюллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корыто

«НАТО будет и впредь оказывать поддержку Украине в ее стремлении реформировать свои институты по обороне с тем, чтобы она могла более эффективно защищать себя», — обещала Гетемюллер.

Напомним, 26 июня стало известно, что 10 июля в Киеве пройдет заседание комиссии НАТО-Украина. В нем будут участвовать президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня помощник украинского министра обороны Юрий Бирюков заявил, что структура Минобороны Украины в ближайшие два года будет переформатирована под стандарты НАТО.

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23 июня спикер украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк заявил, что в систему вещевого обеспечения солдат ВСУ введено порядка 20 стандартов НАТО.