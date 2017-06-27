Ижевск, 27 июня, 2017, 13:09 — ИА Регнум. C 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда в Удмуртии повысится на 4% как и во всей России. С учетом районного коэффициента (15%) МРОТ составит 8,970 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Соглашение о повышении МРОТ будет заключено между правительством, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Удмуртии. Проект соглашения одобрен Президиумом регионального правительства.

«Руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на территории республики, рекомендовано обеспечить размер месячной заработной платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Удмуртии», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, повысившийся уровень МРОТ составит 98,8% к прожиточному минимуму трудоспособного населения Удмуртии в I квартале 2017 года. В мае правительство Удмуртии установило величину прожиточного минимума для трудоспособного населения на 0,4% ниже предыдущего показателя — 9,075 тыс. рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум вырос на 0,03% и составил 7,007 тыс. рублей, для детей минимум увеличился на 0,3% и составил 8,632 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила о внесении министерством труда в правительство России законопроекта, предполагающего повышение МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Проект закона в 2016 году поручил подготовить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.