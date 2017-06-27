Пекин, 27 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Муниципалитет Пекина сообщил о тестовом запуске системы оплаты проезда в столичном метрополитене с помощью мобильных устройств. Жители Пекина и гости города могут скачать бесплатное приложение — электронный кошелек, с помощью которого будут оплачиваться поездки.

snowyowls Пекинский метрополитен

По словам разработчиков приложения, программа совместима практически со всеми устройствами ведущих производителей смартфонов, в том числе Huawei, Samsung, Nubia и Meizu, пишет «Жэньминь жибао».

Единственным исключением является продукция американской компании Apple, смартфоны которой пока не поддерживают технологию, используемую для оплаты поездок в пекинском метро. Разработчики уже сообщили, что в ближайшие недели будет выпущено обновление, которое устранит существующее неудобство.

Пополнение электронного кошелька возможно с помощью банковских карт или мобильных платежей. В случае необходимости, для получения чека о об оплате поездки пользователям электронных кошельков придется обратиться к кассирам на станциях.

По мнению властей, введение системы мобильной оплаты поездок на метро позволит существенно сократить время нахождения пассажиров на станциях, а также увеличить пассажиропоток в часы максимальных нагрузок.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти китайского города Шэньчжэнь сообщили о запуске специальных вагонов метрополитена для женщин. Начиная с 26 июня первый и последний вагоны поездов подземки на линиях 1,3,4 и 5 предназначены для женщин.