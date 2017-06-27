Москва, 27 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. После трех дней восходящей коррекции рубль отступает в парах с иностранными валютами. Причем курс евро повышается гораздо активнее на фоне повсеместных покупок единой валюты в ответ на недавнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги, риторика которого рынкам показалась более жесткой, несмотря на то, что намеков именно на сворачивание стимулов не поступило, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубль и доллары

«Более общая картина указывает на уязвимость российской валюты, которая по окончании налоговых выплат рискует снова войти в медвежье русло, если нефть не найдет поводов для роста. На рынке черного золота без изменений. Котировки по-прежнему медленно движутся вверх, но игроки явно продолжают осторожничать, воздерживаясь от открытия длинных позиций на фоне слабого фундамента», — пояснил эксперт.

«Ближайшие факторы риска для рубля будут скорее поступать извне. Во-первых, валюта продолжит следить за поведением нефти, которая в свою очередь ждет данных по запасам углеводородов в США. Эти отчеты и зададут краткосрочное направление отечественной валюте на завтрашних торгах. Если оправдаются надежды на то, что тропический ураган на побережье Мексиканского залива действительно повлиял на активность добычи сланцевых компаний, можно будет увидеть падение запасов и объемов производства черного золота, что подтолкнет и нефть, и рубль к росту», — считает Жуковский.

«Также в игру вмешается еще один фактор — общий настрой доллара под влиянием грядущего выступления главы ФРС Джанет Йеллен. На прошлом заседании ее тон звучал неожиданно агрессивно, что воодушевило игроков на повсеместные покупки американской валюты. Если сценарий повторится, и Йеллен подтвердит, что регулятор готов к дальнейшему плавному повышению ставки, доллар будет пользоваться спросом, однако если нефть покажет заметный рост, этого будет недостаточно, чтобы полностью нивелировать позитивный эффект для рубля», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 59 рублей за американскую валюту и 66,08 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 65 и 59 копеек соответственно. Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США. Стоимость нефти марки Brent выросла до $46,17.

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