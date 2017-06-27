Москва, 27 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В Совфеде сомневаются, что сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал погиб в результате теракта, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Думаю, что речь идет не о теракте. Сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины — не та фигура, гибель которой может вызвать большой общественный резонанс», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, произошедшее, скорее, похоже на личную месть.

«Сильно сомневаюсь, что преступление будет раскрыто», — сказал Клинцевич.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб украинский военный.

На месте ЧП работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели, возбуждено дело по статье «Теракт».