Ярославль, 27 июня, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы считают введение курортного сбора в регионе преждевременным. Такое мнение было высказано во время проведения круглого стола на тему: «Курортный сбор: вводить или не вводить?».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Туристические автобусы в Ярославле

Инициатива введения курортного сбора участниками дискуссии была оценена как преждевременная. Заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас отметил, что в связи с повсеместным снижением спроса на гостинично-оздоровительные услуги, введение нового сбора может существенно осложнить ситуацию и привести к усилению негативной тенденции. При этом в действующей редакции закона нет четкого определения оператора сбора средств и не указано, за чей счет будет производиться его содержание, что, по мнению экспертов, влечет к непрозрачности процесса поступления и распределения средств.

Напомним, что на Владимирском экономическом форуме министр финансов России Антон Силуанов, выступил с инициативой введения курортного сбора для городов туристического маршрута «Золотое кольцо», куда входят 4 города из Ярославской области.

Недавно Правительство России внесло в Госдуму проект закона о курортном сборе. В порядке эксперимента его предложено ввести с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в четырех регионах: Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Сумму сбора в день курортные территории должны определить сами, но не больше 100 рублей с человека в сутки. Однако Минфин, похоже, решил расширить список курортов и ввести в него еще и города популярного маршрута «Золотое кольцо».

Действительно, в Ярославскую область приезжает в год около 3 миллионов туристов и это нагрузка для территории. Но возникает целый ряд вопросов. Как взимать налог с индивидуальных туристов, а таких в регионе 60−80%? Как отделить туристов от просто приезжающих в гости. В региональный или муниципальный бюджет пойдут отчисления? Ведь зачастую туристы за день могут посетить несколько ярославских городов. Представители туриндустрии считают, что при стоимости однодневного тура по городам «Золотого кольца» в 1−3 тысячи рублей, сторублевый сбор отпугнет клиентов.