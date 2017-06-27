Курск, 27 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Курске полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ElisaRiva Задержание

Девушки прятали наркотические вещества в разных местах города. При обыске у них были изъяты 30 разовых доз наркотиков, готовых к распространению.

«В ходе проверки выяснилось, что подозреваемые воспользовались предложением быстрого заработка в интернете и на одном из сайтов вступили в контакт с наркодельцами», — сообщили в ведомстве.

В ходе проведения оперативных мероприятий, у девушек были изъяты компьютеры, которые использовались для переписки с наркоторговцами. Отмечается, что задержанные не состояли ранее на учёте в органах внутренних дел.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).

Теперь двум молодым преступницам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 17-летнюю жительницу Барнаула Алтайского края приговорили к 3,5 годам лишения свободы за распространение наркотических веществ. Девушка познакомилась с наркокурьером в интернете, который предоставлял ей информацию о расположении оптовой «закладки» наркотиков. Впоследствии девушка распространяла запрещенное вещество в разных местах города.