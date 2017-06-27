Москва, 27 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ» заявила, что для того, чтобы в сознании ребенка и подростка отчеканились смыслы, образующие социокультурную матрицу, достаточно одной-двух сквозных предметных линеек.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

По ее мнению, с появлением облачных технологий изменилось, изменилась и функция учебника — он больше не является основным источником знаний, а помогает разобраться во всём многообразии информации, то есть, систематизирует знания.

«Он упорядочивает, обобщает взгляд на вещи, описывает, объясняет и фиксирует. Рисует запоминающиеся навсегда образы природы, народа, Родины», — уточнила министр.

«Думаю, что хватило бы одной-двух сквозных предметных линеек, дополненных по мере взросления детей изучением многочисленных первоисточников — письменных (литература, история), материальных (архитектура, искусство), духовных (вера, традиция)», — пишет Васильева.

Получив базовый учебник, учитель вместе с заинтересованными ребятами получит полную свободу наращивания на скелет его разделов, глав и параграфов каких угодно мышц — из других книг, интернета, опытов и исследований, считает министр.

Внедрение двух-трех сквозных предметных линеек учебников, дополняемых по мере взросления детей, позволит государству сэкономить на учебном книгоиздательстве, однако вырастут расходы на подготовку учителей.