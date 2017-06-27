Москва, 27 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Со временем ситуация с террористической угрозой в РФ может осложниться и станет понятно, что дискуссия вокруг Telegram не уместна, и деятельность таких мессенджеров надо прекращать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

«Полагаю, что со стороны Роскомнадзора нет перегиба. Я уже получал информацию от студентов, что их в различных месенджерах пытаются вербовать в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так же и с помощью Telegram. При этом вербовка может происходить вообще без какого-либо реального контакта с вербовщиками. Сколько таких латентно завербованных и ждущих своего приказа для совершения экстремистских действий, вам не скажет ни одна российская спецслужба. А сколько будет ещё завербовано, если не перекрыть для террористов этот канал? Это сейчас проблема выглядит, как общественная дискуссия, но через определённое время ситуация может так осложниться, что многим станет понятно — дискуссия уже не уместна и надо попросту прекращать деятельность таких мессенджеров. Но не слишком ли будет поздно»? — отметил специалист.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ объявила, что Telegram использовался террористами при организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Заявлению спецслужбы предшествовало предупреждение Роскомнадзора в адрес владельца Telegram Павла Дурова о блокировке, если администрация мессенджера не предоставит свои данные специальным ведомствам. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в случае отказа основателя сервиса предоставить данные для регистрации, Telegram очень скоро может быть заблокирован в России. В частности, претензии касаются анкет, которые сотрудники Telegram должны заполнить и отправить в Роскомнадзор. Данные анкеты должны быть внесены в реестр организаторов распространения информации.