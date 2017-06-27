Киев, 27 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Митинг возле здания администрации президента Украины проходит 27 июня в Киеве против закрытия завода «Фанплит», сообщает «Страна.ua».

Dnipr.kievcity.gov.ua Фанерный завод «Фанплит»

Согласно сообщению, перед зданием администрации в Киеве протестуют около 450 человек — сотрудников завода. Рабочие стоят с плакатами «Оставьте наш завод!», «Руки прочь от Фанплита!» Территория оцеплена и охраняется сотрудниками полиции и Нацгвардии.

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По словам самих участников протестного мероприятия, рабочие не в первый раз проводят митинги против закрытия завода. Ранее сотрудники предприятия уже выходили на митинги возле здания кабинета министров Украины и Киевской государственной городской администрации (КГГА), однако никакого ответа от власти митингующие не получили.

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Напомним, в Киеве регулярно выходят на митинги различные силы со своими требованиями. Так, 1 июня у здания КГГА прошло сразу три митинга неонацистских организаций. Националисты требовали переименовать проспект генерала Ватутина в проспект Шухевича, предоставить льготы бывшим участникам добровольческих батальонов, а также остановить вырубку парковой зоны.