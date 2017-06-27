Москва, 27 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Цены на нефть приостановили свое падение, которое длилось с конца мая, на фоне закрытия крупными игроками коротких позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

Тем не менее, по его мнению, опасения касательно сохраняющегося избытка сырья на рынке продолжают держать котировки в напряжении.

«28 июня ожидается отчет по запасам сырой нефти в США и очередное увеличение запасов может дать старт новым распродажам контрактов. Производство американских сланцевых выросло практически на 10% по сравнению с 2016 годом, а количество буровых установок достигло максимума за последние три года», — пояснил эксперт.

«Другими факторами, оказывающими негативное влияние на нефтяные цены, являются значительный рост добычи в таких странах как Нигерия, Ливия и падение роста спроса на нефть у крупнейших потребителей: Китае, Индии и Японии», — считает Мащенко.

«До 28 июня нефть марки Brent, скорее всего, будет находиться в диапазоне $46 — $47 за баррель, а дальше все будет зависеть от отчета Информационного агентства энергетики США. В случае роста запасов котировки могут рухнуть обратно к $45 за бочку и, наоборот, при появлении хороших новостей мы можем увидеть рост до $47−50 — $48 за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 27 июня нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,28% — до 46,17 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,23% — до 43,48 доллара за баррель.

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