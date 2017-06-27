Киев, 27 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Гибель сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины при взрыве автомобиля в Киеве официально подтверждена. Об этом сообщает во вторник, 27 июня, пресс-служба ведомства.

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«27 июня в Соломенском районе г. Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник Максим Шаповал, — отмечается в сообщении. — На месте происшествия работают сотрудники Нацональной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты».

Отмечается, что МВД Украины признало произошедшее терактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Киеве взорвался автомобиль иностранного производства. Инцидент произошел в 8:15 мск на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская. В автомобиле марки «Мерседес» находился один человек, он погиб на месте.

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