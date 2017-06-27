Ярославль, 27 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Ярославле Кировский районный суд отказал представителям следствия, ходатайствовавшим об избрании меры пресечения для депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелёва в виде домашнего ареста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

Duma.yar.ru Сергей Шмелёв (слева)

В отношении Сергея Шмелёва возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Речь идет о контракте по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в городе Ростове Ярославской области, а также капитальном ремонте этих дорог. В 2012—2013 годах эти работы вела возглавляемая Шмелёвым фирма «Радострой». Стоимость работ составила 282 млн рублей. Аукцион был оспорен, сроки заключения контракта сдвигались, в итоге на выполнение работ после заключения у подрядчика осталось около 2 месяцев. Также выявились проблемы с проектной документацией.

В итоге работы «Радострой» выполнить не успел, сроки были продлены и начались судебные тяжбы. Часть недостатков подрядчик исправил, а часть, касающихся строительства сетей, не исправлены до сих пор. Сам «Радострой» находится в процедуре банкротства. Деньги на реконструкцию дороги и сетей выделялись из областного бюджета через федеральный бюджетный кредит по программе развития моногородов.

«Кировский районный ссуд отказался применить меру пресечения в виде домашнего ареста. Депутат Сергей Шмелёв остался на свободе. Но в отношении него следствие может применить меру пресечения в виде подписки о невыезде. Это можно сделать без решения суда», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Сергей Шмелёв считает себя невиновным. Он известен тем, что он проходил потерпевшим по уголовному делу осужденного экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. Именно у Шмелёва Урлашов вымогал взятку, что привело к аресту бывшего мэра. Теперь, по мнению депутата, «кто-то хочет использовать карту Урлашова».