Москва, 27 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Уплата НДПИ завершилась, и вместе с ней остановилось укрепление российской валюты, которая вновь оказалась в руках геополитики и нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«28 июня ожидается выплата налога на прибыль, для проведения которой отечественным компаниям потребуется иметь на руках около 200 млрд рублей. Однако крайне сомнительно что это хоть как-то серьезно повлияет на котировки», — отметил эксперт.

«Несмотря на некую стабильность сырьевого рынка, национальная валюта чувствует себя неуверенно из-за ареста 32% акций одного из крупнейших операторов МТС и других активов, принадлежащих АФК Система в рамках судебного разбирательства с Роснефтью.

Вполне вероятно рубль продолжит неспешное падение до появления серьезных новостей к уровням 59,50 — 60 за доллар и 66,50 — 67 за евро», — пояснил Мащенко.

«Безусловно, если учесть все фундаментальные факторы оказывающие негативное воздействие на отечественную валюту, то ее стоимость должна быть гораздо ниже. Но крупных распродаж стоит ожидать только при появлении громких заголовков касающихся геополитической напряженности или проблем на сырьевом рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 59 рублей за американскую валюту и 66,08 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 65 и 59 копеек соответственно.

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