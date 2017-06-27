Донецк, 27 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. 28 июня глава ДНР Александр Захарченко проведет «прямую телевизионную линию» с жителями республики и подконтрольной ВСУ части Донбасса. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«На «прямой линии» будут присутствовать министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко и министр культуры ДНР Михаил Желтяков. Разговор начнется в 19:00 и будет транслироваться в прямом эфире по всем республиканским телеканалам, предусмотрена интернет-трансляция. Жители Донбасса, проживающие на территориях, временно подконтрольных Украине, также могут задавать свои вопросы главе в видео-, аудио‑ и текстовом формате на специальном сайте. Разговор будет транслироваться в прямом эфире по всем республиканским телеканалам», — говорится в сообщении.

При этом глава ДНР отметил, что его главная цель — «взять под контроль всю территорию Донбасса». «Во время предыдущих «прямых линий» я убедился, что у большинства наших жителей как с той, так и с этой стороны линии соприкосновения, вопросы одни и те же. Что лишний раз подтверждает тот факт, что народ Донбасса — един. Поэтому мы решили не разделять в нашем общении жителей подконтрольных нам территорий и территорий Донецкой Народной Республики, подконтрольных Украине. Разумеется, это не касается конкретных вопросов, которые возникают у наших жителей в повседневной жизни. Что касается жителей Донбасса, которые находятся на той стороне, то мы еще раз обсудим нашу Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Напомню, что это наша стратегическая задача — воссоединение народа Донбасса и, следовательно, восстановление контроля ДНР на всей территории бывшей Донецкой области», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году глава ДНР Захарченко уже дважды проводил «прямые линии» 14 апреля и 22 марта. Традиционно главе ДНР поступают вопросы со всей Украины.