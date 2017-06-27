Сеул, 27 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи заявило 27 июня, что приостанавливает строительство двух ядерных реакторов, сообщает Reuters.

Chuansong.me Атомный реактор

Ядерные реакторы, строительство которых будет приостановлено, практически завершены.

В правительственном заявлении говорится, что будет собран специальный комитет, который решит дальнейшую судьбу реакторов, возможность их утилизации.

Если строительство реакторов будет свернуто, издержки для Южной Кореи составят около $2,3 млрд

Ранее, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркивал, что Сеул будет постепенно сворачивать атомную энергетику в стране, что вызвано беспокойством за окружающую среду.

Кроме того, Сеул приостановил развертывание системы противоракетной обороны США THAAD, руководствуясь причинами экологической безопасности, а также обеспокоенностью населения страны.