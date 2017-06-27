Москва, 27 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Одна из 15 присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова удалена в ходе заседания из-за того, что она скрыла судимость своего мужа. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Московский окружной военный суд (МОВС).

Правосудие

«Супруг члена коллегии ранее был судим, первый раз в 1981 г., второй — в 1986 г., третий раз — в 1995 г. и в 1998 году, — сказал судья. — Вы об этом при отборе коллегии умолчали, это дает основание усомнится в вашей объективности и беспристрастности и я не могу ставить под сомнение будущий вердикт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту был убит политик Борис Немцов.

По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Шадид Губашев, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Анзор Губашев и Темерлан Эскерханов.

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