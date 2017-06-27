Каир, 27 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Археологи из Йельского университета (США) и Королевского музея искусства и истории (Бельгия) обнаружили в Египте самые древние в мире иероглифы, нанесенные на камень. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июня в журнале Phys.org.

Das Neue Museum in Berlin, 1862 Египетский зал в берлинском музее

Возраст надписей, которые были найдены на месте раскопок древнеегипетского города Эль-Каб, составляет около 5,2 тыс. лет.

«Эта стена, которая недавно была обнаружена на месте древнего города Эль-Каб, сохранила некоторые из самых ранних и больших знаков иероглифической письменности. Это показывает, как древние египтяне изобрели свою уникальную систему письма», — приводит издание слова египтолога Джона Дарнелла.

Исследователи также обнаружили рисунки, изображающие стадо слонов. Они были созданы приблизительно между 4000 и 3500 годом до нашей эры. Там же изображена слониха с маленьким слоненком внутри. По словам Дарнелла, это «является невероятно редким изображением беременной самки животного».

Также была найдена панель из четырех знаков, созданных около 3250 года до нашей эры. Текст на них читается справа налево, начинаясь от иероглифа в виде головы быка, заканчиваясь изображением ибиса. Эти животные считались в Древнем Египте священными. Дарнелл сказал, что команда была «абсолютно ошеломлена» находкой из-за ее огромных размеров.

«Это первый раз, когда кто-либо видел иероглифы таких размеров. Высота каждого из них составляет чуть более полуметра, а вся таблица занимает около 70 сантиметров в высоту. Знаки, которые ученые находили раньше, имели размер всего один или два сантиметра», — отмечает ученый.

По его словам, это открытие развеивает миф о том, что письменность в Древнем Египте развивалась медленно и применялась только для бюрократических целей. Эта находка говорит о том, что иероглифы очень быстро распространились по всему Египту, с самого начала отличаясь многообразием.