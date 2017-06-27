Калуга, 27 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Уровень локализации автомобилей Mitsubishi на калужском заводе «ПСМА Рус» достиг 32,8%, об этом сегодня, 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе официального представителя компании в России.

Mitsubishi-motors.com.ar Mitsubishi Motors

Отмечается, что с момента запуска производства в 2010 году было собрано более 75 тысяч автомобилей марки Mitsubishi Outlander всех поколений.

«Для нас важной задачей до конца 2017 года является увеличить уровень локализации до 36%. Мы действительно гордимся, что в столь непростое экономическое время, уже сегодня мы смогли достичь уровня локализации на заводе ПСМА Рус в 32,8%», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что для производства автомобилей основными партнерами-поставщиками являются 18 компаний в Калужской области, Тольятти, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В свою очередь они имеют совместное производство с японскими, европейскими и американскими компаниями.

«Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России концентрирует свое внимание на автомобилях SUV сегмента, поэтому мы напрямую заинтересованы в поддержании спроса на модель Mitsubishi Outlander и увеличении производственных объемов на калужском заводе ПСМА Рус», — подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года компания Mitsubishi увеличила свои продажи в России на 34%, по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.

Всего в мае 2017 года компания продала в России 1476 машин, при этом лидером продаж стал кроссовер Outlander — было продано 1072 машины этой марки.