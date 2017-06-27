Москва, 27 июня, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о создании фонда обманутых дольщиков должен быть существенно доработан ко второму чтению и, если депутаты поддержат поправки, то инициатива навсегда решит проблему обманутых дольщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), который представил свой вариант изменения документа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 14 июня, однако депутаты сразу отмечали, что его необходимо доработать ко второму чтению. Инициатива предлагает новый механизм защиты прав участников долевого строительства. Так, правительство предлагает внести изменения в работу государственного компенсационного фонда долевого строительства, который начал работу 1 января 2017 года для возмещения убытков обманутых дольщиков. Сегодня средства такого фонда формируются за счет отчислений застройщиков в размере не более 1% от стоимости строительства одного дома. Законопроект изменяет эту норму и предлагает фонду самому рассчитывать размер взносов по утвержденной правительством методике. Впрочем, как именно будет выглядеть эта методика, законопроект не уточняет.

По словам Анатолия Аксакова, порядка 1,5−2 трлн рублей граждан застройщики ежегодно привлекают на строительство жилья.

«Естественное, возникает задача сохранить эти средства и обеспечить их целевое использование, а недобросовестных строительных участников отсечь от этого рынка. Законопроект частично решает эту проблему, поскольку создается фонд, который будет следить за целевым использованием денег и должен обеспечить выполнение обязательств перед дольщиками, если вдруг у застройщика возникнут проблемы. Но при этом, как было прописано в документе к первому чтению, нас многое не устраивает», — рассказал Аксаков.

Депутат предложил свои поправки к документу. Так, например, у Аксакова есть свое видение того, по какому тарифу должны перечислять средства в фонд.

«Должен быть базовый тариф. и этот базовый тариф может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от качества застройщика, который привлекает эти средства и перечисляет часть средств в соответствующий компенсационный фонд. Увеличение и уменьшение тарифа зависит от качества застройщика. Если он имеет низкую финансовую устойчивость, то коэффициент для него устанавливается повышающий. Но при этому, должен быть предельный размер выше которого не прыгнешь. Если он достигает определенного предела, то он вылетает из этой системы и не может работать с деньгами населения ввиду своей финансовой неустойчивости», — сказал парламентарий.

Кроме того, напомнил Аксаков, в законопроекте не прописано, каким образом будут выполняться обязательства фонда, если у него не хватает средств.

«Например, в фонде страхования вкладов Центробанк выдает кредиты фонду агенству страхования вкладов, а он потом он платит вкладчикам. Здесь этот механизм не предусмотрен, возникает вопрос: каким образом будет обеспечен правовой механизм выполнения обязательств, а во-вторых, за счет каких источников будет покрываться этот недостаток», — рассказал Аксаков.

Помимо этого, в документе также необходимо прописать норму, связанную с инфляцией, чтобы средства дольщиков индексировались.

«Но я считаю, что сам фонд проблемы не решит. Поэтому возникает вопрос о создании специальных проектных компаний, для которых открывается отдельный счет в банке и средства по которому идут только на целевое использование для строительства жилья для дольщиков. А банк должен осуществлять банковское сопровождение этого процесса, финансового потока, финансирования долевого строительства. Тогда все будет прозрачно и понятно», — считает Аксаков.

По его словам, до 40% средств, которые застройщики сегодня привлекают от участников долевого строительства, это кредитные деньги со стороны банка, поэтому банк, выдавая кредит дольщику, может открыть счет для этой проектной компании, а потом контролировать весь поток средств.

«Более того, собрав пул кредитов, банк может выпустить под обеспечение этого пула кредитов ценные бумаги, это так называемая секрьюритизация, и привлечь еще дополнительные деньги с рынка для того, чтобы направить их на решение проблем строительной отрасли», — предположил Аксаков.

3 июля в Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросу помощи дольщиком, а сам законопроект должен быть принят в третьем чтении до конца июля.

Между тем, документ не регулирует вопрос дольщиков, которые сейчас столкнулись с проблемами.

«В этом вопросе надо будет принимать отдельные решения: находить откуда-то средства, чтобы достраивать соответствующие объекты, либо возвращать деньги населению», — считает Аксаков.