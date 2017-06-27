Берлин, 27 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Глава Европола Роб Уэйнрайт заявил о том, что угроза терактов в странах ЕС является самой высокой за последние 20 лет, пишет 26 июня Rheinische Post.

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Он также отметил, что саммит G20, который пройдет 7 — 8 июля в Гамбурге, является потенциальной мишенью для террористов, «как и любое другое важное международное мероприятие».

«Немецкие власти об этом знают и я уверен, что они делают все возможное, чтобы предотвратить непредвиденные происшествия», — отметил Уэйнрайт.

Напомним, на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов и до 150 тыс. демонстрантов, среди которых 8 тыс. левых экстремистов.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечение безопасности саммита G20 обойдется Берлину в €50 млн.

Помимо 15 тыс. полицейских из разных стран, за порядком в Гамбурге будут следить европейские антитеррористические подразделения, в том числе австрийские (подразделение «Кобра») и голландские.