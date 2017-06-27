Бразилиа, 27 июня, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Бывший влиятельный министр в правительствах бывших президентов Бразилии Луиса Игнасио Лулы да Силва и Дилмы Русеф Антонио Палоччи 26 июня был приговорен к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за пассивную коррупцию и отмывание денег, сообщает ИА EFE со ссылкой на источники в судебных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Приговор был вынесен судьей Серхио Моро, ведущим судьей в деле о крупном коррупционном заговоре в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. Это первый приговор против 56-летнего влиятельного экс-министра и одного из ключевых лидеров бразильской левой Партии трудящихся (PT).

Палоччи был арестован в конце сентября 2016 года по обвинению в получении взяток от компании Odebrecht в период между 2006 и 2013 годами в обмен на покровительство компании от власти.

В октябре 2016 года прокуратура предъявила бывшему министру обвинения во вмешательстве в процесс покупки компанией Petrobras 21 зонда разведочного бурения с оказанием влияния в пользу предложения компании Odebrecht.

В своем решении судья сообщил, что за помощь в этой сделке Палоччи было заплачено порядка $10,2 млн, что «является довольно значительной суммой».

По мнению судьи, преступление Палоччи является «тяжким», так как в то время он был председательствующим министром в правительстве Дилмы Русеф, на «одном из самых важных и высоких постов федеральной государственной службы».

Напомним, Антонио Палоччи проходит фигурантом по еще одному коррупционному делу Petrobras, где за помощь компании Odebrecht в восьми контрактах он, предположительно, получил около 75 млн реалов ($22,5 млн).

Часть денег, около $3,7 миллиона, были использованы на покупку земли, где должен был строиться филиал института, которым управляет бывший президент Луис Игнасио Лула да Силва, также обвиняемый в коррупции бразильским правосудием.

Между тем, 26 июня бразильская прокуратура выдвинула аналогичные обвинения в пассивной коррупции против действующего президента страны Мишела Темера, который может быть смещен с поста и приговорен к лишению свободы сроком от 2 до 12 лет.