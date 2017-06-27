Симферополь, 27 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. С начала 2017 года граждане Украины попытались провезти в Крым 33 кг наркотиков и прекурсоров. Все нелегальные вещества таможенники обнаружили на границе Крыма с Украиной, сообщает пресс-служба пограничного управления по Республике Крым.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Один из последних случаев произошёл в понедельник, 26 июня, когда на пункте пропуска Джанкой было обнаружено два прекурсора. «26 марта 2017 года в пункте пропуска Джанкой у гражданки, следовавшей из Украины, обнаружены пять литровых и две пол-литровые прозрачные пластиковые бутылки с жидкостью желтого цвета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Экспертиза показала, что жидкость, изъятая у гражданки, является прекурсором наркотического средства — «ангидридом уксусной кислоты».

«Концентрация вещества — около 90%, а масса — шесть килограммов 130 граммов», — уточняют пограничники. В отношении украинки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров».

Ранее, 18 июня, пограничники совместно с представителями фискальной службы в контрольном пункте «Чонгар» обнаружили наркотические и психотропные препараты у двух украинских граждан, которые они незаконно пытались переместить через границу.

А в начале марта сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность 35-летнего жителя Сакского района, подозреваемого в совершении незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере.

Тогда же было пресечено несколько попыток провоза наркотических средств на машинах — в начале марта украинские граждане дважды пытались ввезти наркотики на «Опелях», в частности марихуану и 1,4-бутандиол.

Как указывал в марте 2017 года начальник регионального управления ФСКН Фахрутдин Гаджиахмедов, Украина остаётся основным поставщиком наркотиков в Крым — в основном наркодилеры поставляют ацетилированный опий, марихуану, амфетамин.

«Основные поставки идут из Украины. Все время вхождения Крыма в состав Украины шли поставки. Естественно, остались каналы и лица, которые поставляют. Этим вопросом мы сейчас занимаемся», — указывал Гаджиахмедов.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, виноваты в сложившейся ситуации руководители силовых структур Украины, которые «крышевали» незаконный бизнес. «Как правило, «крышевали» те, кто должен был защищать от этой напасти. Уверен, что в новом Крыму таким людям не место», — заявлял глава Крыма.