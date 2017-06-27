Киев, 27 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Депутат VII созыва Старооржицкого сельского совета Згуровского района Кивской области, который вместе с сыном занимался сельскохозяйственными работами на арендованном поле, открыл стрельбу по людям в Кивской области. Об этом, как передает телеканал Life, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Отмечается, что конфликт народного избранника с двумя местными жителями произошел из-за «перегороженного проезда» для сельхоз техники.

«В ходе ссоры депутат схватил гладкоствольное ружье и выстрелил в оппонентов, — говорится в сообщении. — Они получили ранения».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку. Депутату грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.