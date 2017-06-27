Минск, 27 июня, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Белоруссия стремится к развитию торговых и политических отношений с Вьетнамом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом социалистической республики Чан Дай Куангом, сообщает 27 июня пресс-служба главы Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, белорусский народ «с давних времен» поддерживает Вьетнам и «помнит ту цену», которую вьетнамский народ заплатил за независимость. Лукашенко отметил, что после войны во Вьетнаме Белоруссия всячески поддерживала социалистическую республику.

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Президент подчеркнул, что Белоруссия «рассчитывает на перспективу» дружественных отношений с Вьетнамом, в частности в торговле и политике. Лукашенко также добавил, что в ходе предстоящих встреч Чан Дай Куанга с белорусскими предпринимателями будут обсуждены совместные проекты, реализуемые как на территории Белоруссии, так и во Вьетнаме.

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«Вы на нас всегда можете рассчитывать», — сказал Лукашенко.

Напомним, Минск уже давно интересуется развитием отношений с Вьетнамом. Так, в 2015 году между странами были подписаны документы о сотрудничестве в научной, образовательной, туристической и торговой сферах. В частности, было заявлено, что товарооборот между республиками увеличится с $0,19 млрд до $0,5 млрд.