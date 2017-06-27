Ростов-на-Дону, 27 июня, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Пользователям популярного мессенджера Telegram, возможно, придется отказаться от приложения. Это произойдет в случае принятия Роскомнадзором соответствующего решения. Блокировка Telegram объясняется вопросами национальной безопасности. Как подтвердил корреспонденту ИА REGNUM директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков, этот мессенджер действительно активно используется в продвижении экстремистского контента в молодежную среду и продажи наркотиков.

Логотип мессенджера Telegram

«Тот, кто говорит, что он ничем не отличается от WhatsApp, Facebook Messenger или Viber, лукавит. Отличия существуют, и они довольно очевидны. Так, например, в Telegram существуют функции информационных каналов, есть доступные каждому специальные боты, с помощью которых можно анонимно большому количеству людей рассылать любую неконтролируемую информацию. В этом плане он удобнее и прогрессивнее перечисленных мессенджеров. С другой стороны, победить терроризм одной блокировкой этого приложения невозможно, переписываться радикалы смогут и с помощью других аналогов», — считает эксперт.

По его словам, мессенджер за последнее время набрал популярность в России. По некоторым данным, у него более 5 млн пользователей. Telegram активно используют в бизнесе, продвижении товаров, распространении информации и формировании определенных информационных экосистем, которые связывали официальные сайты, классические социальные сети и мессенджер.

«Если говорить про недовольство пользователей, то, конечно, блокировка любимого приложения может вызвать неудобства, некоторый дискомфорт, связанный с тем, что придется менять способ общения с друзьями. Хотя процедура блокировки подобных сервисов не нова, в некоторых странах такие меры практикуются. Важно, чтобы эта блокировка привела к реальным результатам, а не оказалось, что пострадают обычные люди, а злоумышленники, которые пользовались им, не нашли способ обойти блокировку через определенные серверы», — подчеркнул Антон Сериков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram на днях может быть заблокирован в России. Это произойдет в случае отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить данные для регистрации.

В частности, претензии касаются анкет, которые сотрудники Telegram должны заполнить и отправить в Роскомнадзор. Данные анкеты должны быть внесены в реестр организаторов распространения информации.

26 июня ФСБ заявила о том, что Telegram использовался террористами, которые готовили взрывы, прогремевшие в метро Санкт-Петербурге 3 апреля. Тогда же Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности и посоветовал для борьбы с терроризмом заблокировать весь интернет.